Zwei Einbrüche in Häuser am Elsterweg in Peine

Gleich zwei Einbrüche meldet die Polizei in Wohnhäuser am Elsterweg in Peine. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 24. Juli, 15 Uhr, und dem gestrigen Mittwoch, 9.30 Uhr, das Fenster eines Wohnhauses auf und durchsuchten alles. Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus kam es in der Zeit zwischen vergangenem Sonntag und Mittwoch. Auch dort brachen die Täter ein Fenster auf. In dem Haus durchsuchten die Täter nahezu alle Räume, zur Beute kann die Polizei noch nichts sagen. Zeugen melden sich bei der Polizei Peine, (05171) 9990.