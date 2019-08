Unfall in Peine: Fahrer überholt trotz Gegenverkehrs

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen in Peine sind am Freitag um 12.15 Uhr drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 78-jährige Fahrer eines Opel Astra die Bundesstraße 65, aus Richtung Peine kommend, in Richtung Hildesheim. In Höhe der Ortschaft Berkum soll er offensichtlich trotz Gegenverkehrs ein anderes Fahrzeug überholt haben. Dabei stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Ford Focus eines 44-jährigen Mannes zusammen. Beide Fahrer sowie die 73-jährige Beifahrerin im Opel mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Für den Rettungseinsatz musste die Straße teilweise gesperrt werden. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder