Peiner Genießer kosten in Stederdorf Weine aus aller Welt

Zum Wohl! So hieß es am Wochenende bereits zum dritten Mal auf dem Hoff Venn in Peine-Stederdorf. Und damit ist das Weinfest in Peines Norden auch ein Stück guter Tradition geworden. Edle Tropfen servierten die drei Weinhändler, die sich für die Veranstaltung zusammengetan hatten, aus Deutschland,...