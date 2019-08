Feuerwehreinsatz in Stederdorf war Fehlalarm

Am Montagabend gab es einen Einsatz für die Feuerwehr in Peine-Stederdorf.

In Stederdorf gab es am Montagabend gegen 17.30 Uhr einen Einsatz für die Feuerwehr. Die Feuerwehr fuhr mit mehreren Einsatzfahrzeugen raus. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte die Polizei Peine gegen 19.10 Uhr mit, dass der Grund der Alarm eines automatischen Brandmelders in der Firma Fischer Druck in der Wilhelm-Rausch-Straße gewesen sei. Das sei aber ein Fehlalarm gewesen. Es habe kein Feuer gegeben.