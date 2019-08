Rege Beteiligung beim Sommerpokal-Schießen der Schützengilde

Alle Hände voll zu tun hatte das Betreuerteam des Ferienprogramms der Schützengilde Vöhrum rund um Jugendleitung Sarah Tomalik und ihre Stellvertreterin Nynne Edeler. Insgesamt 30 Kinder und Jugendliche besuchten das Angebot und wurden, wenn sie nicht gerade auf dem Schießstand waren, beschäftigt mit Spielen und Bastelangeboten. „Wir waren sehr begeistert vom Interesse der Kinder und Jugendlichen am Schießen. Einige wollten gar nicht mehr vom Schießstand herunter und kamen täglich, um erneut mit dem Lichtpunkt- beziehungsweise Luftgewehr zu üben“, so Andreas Mörs, der Standaufsicht beim Luftgewehr hatte.

Beim Abschlussessen am letzten Tag des Ferienprogramms waren

24 Kinder und Jugendliche anwesend und konnten einen der Pokale und Preise für ein gutes Schießergebnis in Empfang nehmen. Geschossen wurde während des Ferienprogramms auch auf die Jugendkönigswürde der Schützengilde Vöhrum. Alle Mädchen und Jungen ab 12 Jahren durften mit dem Luftgewehr darauf schießen. Wer allerdings den besten Teiler dafür abgegeben hatte und Jugendkönig 2019 wurde, blieb bis zum Schützenfest in Vöhrum am vergangenen Wochenende ein wohlbehütetes Geheimnis. Jugendkönig wurde Nick Ixmann, Junggesellenkönig ist Florian Klaar mit Begleitung Jessica Monitzkewitz. Königin der Schützengilde wurde Sarah Tomalik mit Begleitung Florian Hundertmark. Den Anwesenheitspokal für die häufigste Teilnahme an den Trainingstagen der Jugend, erhielt Louis Hillebrecht, der einschließlich Ferienprogrammteilnahme an 17 Übungstagen dabei war.

Aus den Preisen durfte sich Jalte Edeler für einen Gesamtteiler von 46,5 als Erster etwas aussuchen. Zweiter Sieger beim Preisschießen wurde Leonie Reinicke (Gesamtteiler 52,4) gefolgt von Lucy Leyhausen (58,7). Den Ferienpokal „Lichtpunkt“ erhielt Louana Hillebrecht für einen 49,4 Teiler, den Ferienpokal „Luftgewehr“ konnte Thorben Rögner für einen hervorragenden 6,4 Teiler in Empfang nehmen. Auch der „Sommerpokal LG“ wurde Rögner für einen 9,8 Teiler überreicht und Kaya Janzen erhielt für ihren 40,1 Teiler den „Sommerpokal Lichtpunktgewehr“.

„Auf die Sommerpokale dürfen nur die Kinder und Jugendlichen schießen, die bereits Mitglieder der Jugendschießabteilung sind und Kaya ist gleich zu Beginn des Ferienprogramms in die Schützengilde eingetreten“, freute sich der Vorsitzende der Schützengilde Vöhrum, Bernd Brand, der es sich nicht nehmen ließ, beim Abschluss dabei zu sein und den Siegern persönlich zu gratulieren. Für Brand hatte sich die Jugendleitung eine besondere Überraschung ausgedacht, denn er war 1979, also vor 40 Jahren, im Alter von 14 Jahren selbst Jugendkönig der Schützengilde Vöhrum und wurde für seine damalige Leistung mit einem Präsent geehrt.

Jugendleiterin Sarah Tomalik dankte den vielen Sponsoren für die Preisspenden und ihrem Team für die Unterstützung bei der Betreuung der Kinder- und Jugendlichen. „Wir hoffen, dass alle Kinder und Jugendlichen mit uns an unserem Schützenfestumzug teilnehmen und natürlich auch nach den Ferien den Weg ins Schützenheim finden.“

Das regelmäßige Training findet ab dem 16. August wieder freitags von 15 bis 17 Uhr im Schützenheim Vöhrum an der Posenerstraße statt. Nähere Informationen dazu sind erhältlich bei Sarah Tomalik unter (05171) 293170.