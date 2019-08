Schulwege – Lengeder Bauausschuss sichtet Gefahrenstellen

Der Bereich rund um die Grundschule in Woltwiesche (Breite Straße/Schulstraße) gilt im "Ergebnisbericht" der Gemeinde Lengede zu den Schulwegen als "Gefahrenstelle". In dem Protokoll zur jüngsten Begehung des Bauausschusses der Gemeinde heißt es zur ebenfalls immer wieder kritischen Parkplatzsituation: „Vor der Grundschule wurde bereits ein beidseitiges Halteverbot aufgestellt und die maximale Parkdauer begrenzt. Damit dürften in einer Tempo-30-Zone alle Regelungsmöglichkeiten zur Schulwegsicherheit ausgeschöpft sein.“