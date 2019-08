Der SV Lengede feiert wieder grün-weiß-rot

Vielleicht wäre es nicht allen recht, wenn Wände eine Sportheims Geschichten erzählen könnten. Dabei gebe es viel zu hören, wenn es beim SV Lengede ums Feiern geht. Das liegt nicht nur an den sportlichen Erfolgen dieses Vereins mit diversen Sparten, sondern in erster Linie an den Mitgliedern. Früher gab es die legendäre „Grün-Weiß-Rote Nacht“ beim SV Lengede. Das waren tolle Präsentationen und abends mindestens eine Party, die sich...