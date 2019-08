Peine. Die Polizei meldete am Samstag wieder Fahrer, die eigentlich so gar nicht fahren durften. Sie wurden in Peine erwischt und haben nun Ärger.

Alkohol und Marihuana am Lenker oder am Steuer in Peine

Am Freitagabend sei ein 17-jähriger Fahrradfahrer auf der Richard-Langeheine-Straße in Peine aufgefallen, berichtet die Polizei. Der Alkoholtest habe 1,69 Promille ergeben. Zudem bestehe der Verdacht, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Es wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls am Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizei Peine einen 22-jährigen Autofahrer in der Thomas-Mann-Straße in Peine. Dieser habe den Konsum von Marihuana am Vorabend eingeräumt, so die Polizei. Ihm sei eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt sowie ein Ordnungswidrigkeiten­verfahren eingeleitet worden.