Die Blitzanlage in Clauen, am Ortsausgang in Richtung Hildesheim, wurde am Sonntagmorgen durch Feuer zerstört, meldet die Polizei Peine.

Die Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Clauen, am Ortsausgang in Richtung Hildesheim, ist außer Kraft gesetzt. Die Polizei Peine meldete, dass Unbekannte sie am frühen Sonntagmorgen in Brand gesetzt haben.

Trotz des schnellen Eingreifens der örtlichen Feuerwehr gebe es einen erheblichen Sachschaden.

Zeugenhinweise an die Polizei Peine unter (05171) 999-0.