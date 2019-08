30 Jahre Migrations- und Integrationsarbeit in Peine

Der Caritasverband für den Landkreis Peine e.V. blickt in diesem Jahr auf seine 30-jährige Migrations- und Integrationsarbeit zurück. Das soll am Freitag, 30. August, ab 11 Uhr im Friedrich-Spee-Haus in Peine gewürdigt werden. Die Arbeit habe sich entsprechend der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den Jahren den Bedarfen angepasst hat und kontinuierlich weiterentwickelt, teilt Gerhard Nolte, Geschäftsführer des Caritasverbandes...