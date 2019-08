Autofahrerin übersieht Motorrad in Peine

Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Montag gegen 7.15 Uhr mit einer 48-jährigen Motorradfahrerin kollidiert. Dabei wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Die 19-jährige Lengederin wollte nach Angaben der Polizei von der Kastanienstraße nach links in die Lebenstedter Straße abbiegen. Hierbei übersah sie die Motorradfahrerin, die auf der Lebenstedter Straße in Richtung Lengede fuhr. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.