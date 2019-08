Die nächste Wohnanlage für Senioren in Broistedt

Ein neues Komplettangebot für pflegebedürftige Senioren soll der Convivo Park in der Straße Am Naturbad in Broistedt bieten. Am Samstag wird er um 11 Uhr offiziell eröffnet. Unsere Zeitung schaute sich vorher schon einmal in und auf der Anlage um. Die Begrüßung übernimmt eine alte Bekannte: Marion Gemlin-Köberl, die seit Jahren einen ambulanten Pflegedienst in Lengede betreibt, hat die Leitung der neuen Anlage in Broistedt übernommen....