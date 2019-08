Husky Shiva sucht ein neues Zuhause

Shiva ist eine dreijährige Siberian-Husky-Hündin, die bereits drei Wochen bei einer Pflegestelle war, nun jedoch zurück kam, da sie sich dem vorhandenen Rüden gegenüber zu dominant verhielt. Shiva wurde als Notaufnahme schon Anfang Juli im Tierheim abgegeben, da ihr Besitzer gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, sich um die Hündin zu kümmern, teilt das Tierheim in Peine mit. Shiva ist sehr lieb, verspielt, menschenbezogen, mit Grundkommandos vertraut und hat mit einer Katze zusammengelebt.

Shiva läuft gut am Fahrrad sowie an der Kutsche, fährt auch gern Auto und hat Spaß an Agility und am Trailen. An der Leinenführigkeit sollte noch geübt werden. Wissen muss man: Sie kann Türen öffnen. Shiva wird aufgrund ihrer Vorgeschichte nur als Einzelhund an hundeerfahrene Zweibeiner vermittelt.

Interessenten melden sich im Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag, an Feiertagen geschlossen.