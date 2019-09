Peiner Schüler entdecken die eigenen Kompetenzen

Ist das Kunst? Vielleicht auch. Vor allem ist dieses Gebilde – eine Murmelbahn – ein Ergebnis, das im Rahmen der Kompetenzfeststellung (Profil-AC) an fünf Tagen in der Albert-Schweitzer-Hauptschule entstanden ist. In Gruppen- oder Einzelarbeit konnten Schüler der Klasse 9a Kompetenzen zeigen, zum Beispiel Teamfähigkeit, die Fähigkeit Probleme zu lösen, aber auch Arbeitsgenauigkeit, Zuverlässigkeit und Ordentlichkeit wurden betrachtet, heißt es in der Pressemitteilung.

So seien auch ein selbst gebogener Kleiderbügel und eine Lernbox aus Papier entstanden. Auch am PC habe die Klasse ihre Fähigkeiten und Interessen zeigen können.

Rückmeldungen hätten die Schüler und ihre Eltern am letzten Tag des Projekts bekommen. Ein Mitarbeiter der Arbeitsagentur und eine Berufseinstiegsbegleiterin hätten ebenfalls teilgenommen. Sie hätten die Verbindung zur weiteren Berufswegplanung hergestellt.

In einem dreiwöchigen Praktikum hätten die Schüler zudem Gelegenheit, ihre frisch bestätigten Kompetenzen zu zeigen, an ihnen zu arbeiten … oder aber auch, noch ganz andere Fähigkeiten an sich zu entdecken.