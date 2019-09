„Schwarze Hüte“ aus Peine tanzen wie im Wilden Westen

Ein Pferd müssen sie nicht unbedingt besitzen, aber Western-Fans sind sie irgendwie alle: Gemeint sind die Mitglieder des Vereins „The Black Hats“, die Westerndance – also die Tänze aus dem Wilden Westen – präsentieren. In der nächsten Woche feiert der Westernverein sein 25-jähriges Bestehen in Peine – aber seine Fährte führt in den Nordkreis.

Denn entstanden ist der Club auf dem Reiterhof Philipp in Klein Blumenhagen. Horst („Mike“) Schröder ist einer von denen gewesen, die aus einer gewissen Laune heraus den Verein mitgegründet haben: 1994 ist das gewesen, damals noch als „Die Heidecowboys”. Geritten hätten sie damals alle auf dem Reiterhof, und vom Reiten ist es zum Wilden Westen auch nicht weit – und dann sind Westerntänze irgendwie nur noch ein kleiner Schritt. Günter Philipp, damals der Chef des Reiterhofs, soll die Idee gehabt haben zur Gründung der „Heidecowboys“, erinnert sich Schröder.

Seinerzeit sind sie für das Tanztraining noch jeden Sonntag nach Gifhorn gefahren – zur Trainerin Gisela Krüger. Aber es hat sich gelohnt: Auf dem Reiterhof hat es den ersten öffentlichen Auftritt gegeben der „Heidecowboys“ – beim „Tag der offenen Tür“. „Auf einem Gummiwagen in der Reitbahn“, schildert Schröder – und beim Publikum ist es gut angekommen. Also sind es immer mehr Auftritte geworden: bei Privatfeiern, beim Europaschützenfest in Peine und so weiter.

Seit zehn Jahren nennen sich die „Heidecowboys“ allerdings „The Black Hats“ – die schwarzen Hüte sind ihr Markenzeichen. Rund 20 Mitstreiter zählen sie: „Mehr Frauen als Männer“, betont Claudia Kaluza, die Vorsitzende. Der Altersdurchschnitt dürfte bei Mitte 50 liegen, aber ein Mitglied ist erst 18 Jahre.

Klar: Die Musik der Westerntänzer ist Country-Musik. Doch in den USA – oder besser noch: in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee, dem Zentrum der Country-Musik – sei er noch nicht gewesen, räumt Schröder ein. Sein Zuhause – oder soll man sagen: sein Saloon – steht vielmehr in Wipshausen. Western-Filme guckt er sich aber gerne an: „Am liebsten die mit Clint Eastwood.“

Ihr 25-jähriges Bestehen feiert der Verein „The Black Hats“ am Samstag, 21. September, ab 20 Uhr im Domizil vom „Corps der Bürgersöhne“ (Junggesellenzelt) in Peine, Kantstraße 2 (auf dem Schützenplatz). Einlass ist ab 19 Uhr. Für Musik sorgen die „Codycasters“ aus Ilsede (Americana & Countrystyle Music) mit Horst-Dieter (Schmiddel) Schmidt (Gitarrist, Sänger). Jeder ist eingeladen mitzufeiern – und mit zu tanzen. Karten für neun Euro im Vorverkauf bei Claudia Kaluza, claudiakaluza@gmx.de per Mail oder unter (0170) 4939293. An der Abendkasse kostet die Karte zehn Euro.

Alle 14 Tage trainiert der Verein sonntags (immer in den ungeraden Kalenderwochen) in Krilles Saal in Rietze, Alte Heerstraße 4, von 17 bis 19.30 Uhr.