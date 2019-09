Peiner Fundtier – Katze Mimmi sucht ein neues Zuhause

Die Perser-Dame Mimmi ist am 7. September im Peiner Tierheim abgegeben worden. Sie wurde am 25. November 2016 geboren und ist mit einem Katzengeschirr Freigang gewohnt. Mimmi ist zudem Autofahren gewöhnt und hat in ihrem bisherigen Leben viele Umgebungswechsel hinter sich. Die ursprüngliche Familie hat Mimmi mit elf Wochen bekommen, und sie war auch immer mit auf Urlaubsreisen, teilen die Tierheimmitarbeiter mit. Sie lässt sich gerne kämmen und genießt jede Streicheleinheit.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee unter (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten sind: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen.