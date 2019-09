Familiäre Eintracht in Woltorf, aber in der Kunst völlig konträr

Gleich drei neue Künstler zeigen bei den Offenen Ateliers im Peiner Land am Samstag, 28. September, und Sonntag, 29. September, in Woltorf ihre Kunstwerke. Eine Premiere, die für spannende Betrachtungen bei kunstinteressierten Besuchern sorgen könnte. Denn es gibt mehre Besonderheiten in den...