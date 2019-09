Familienstreit in Peine – Tochter bedroht Polizistin mit Messer

Bei einem Familienstreit in Peine hat eine Beteiligte eine Polizistin mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei berichtet, kam es in der Nacht zum Samstag in einer Wohnung in der Peiner Jägerstraße zu Familienstreitigkeiten, in deren Verlauf der 39 jährige Ehemann seiner 45-jährigen Frau mit der Faust ins Gesicht schlug.

Tochter der Familie droht Polizistin mit Messer

Als die Polizei eintraf hatte sich der Täter zunächst aus der Wohnung entfernt. Als zwei Stunden später, nach Rückkehr des Mannes, erneut Streit ausbrach musste wiederum die Polizei anrücken. Bei der Sachverhaltsaufnahme in der Küche der betroffenen Wohnung wurde eine Polizeibeamtin von einer Tochter der Familie mit einem Küchenmesser bedroht.

Zwei Strafanzeigen gefertigt

Erst nach einer scharfen Ansprache durch die bedrohte Beamtin konnte die Täterin zum Ablegen des Messers bewegt werden. Das Familienoberhaupt verließ freiwillig die Wohnung. Gegen ihn wird eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und gegen seine Tochter eine Strafanzeige wegen Bedrohung gefertigt. eng