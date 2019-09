Regionales Musikfest in Peine eröffnet

Unter dem Motto „Ohren auf – so klingt die Region“ ist das Regionale Musikfest in Peine eröffnet worden. Bis Sonntagabend gibt es auf zwölf Bühnen 120 Konzerte: Rund 1500 Musikerinnen und Musiker sind in Peine zu Gast. Sie kommen aus der gesamten Region und bieten musikalische Vielfalt: Ob Klassik, Rock, Pop, Rap, Jazz oder Blues – alles ist zu hören. „Lassen Sie sich be- und verzaubern“, sagte Moderatorin Kathrin Reinhardt am...