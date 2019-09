Singer-Songwriter Jule Malischke spielt in Gadenstedter Kirche

Jule Malischke und Stephan Bormann treten am Samstag, 26. Oktober, in der St.-Andreas-Kirche in Gadenstedt auf.

Am Samstag , 26. Oktober, tritt die Singer-Songwriterin Jule Malischke mit ihrem Programm „Whatever will happen“ gemeinsam mit Stephan Bormann in der St.- Andreas-Kirche in Gadenstedt auf. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Jule Malischke verstehe es, dank ihrer einzigartigen Ausstrahlung das Publikum binnen sekundenschnelle in ihren Bann zu ziehen, teilt der Veranstalter mit. Mit ihrer wundervollen Stimme, originellen Gitarrenbegleitungen und charmanten Ansagen sorge sie für einen kurzweiligen Abend. Im weitesten Sinne lasse sich ihre Musik dem Singer-Songwriter-Genre zuordnen. Ihre zumeist eigenen Songs in Deutsch und Englisch präsentiere sie mit großer Leidenschaft. „Die Texte handeln von persönlichen Begegnungen, Glück, Enttäuschung, Sehnsüchten und spiegeln authentisch das Erlebte einer jungen Frau wieder“, heißt es in der Einladung.

Gelegentlich eingestreuten bekannten Songs verleihe sie ein ganz eigenes Gesicht. Ihr Instrument zupfe, schlage und traktiere sie so, dass ein unverbraucht frischer Gesamtsound entstehe.

Nach ihrem mit „sehr gut“ abgeschlossenen Studium der klassischen Gitarre am Leopold-Mozart-Zentrum für Musik und Musikpädagogik der Universität Augsburg, habe Jule Malischke ihr Masterstudium für akustische Gitarre (Jazz/ Rock/ Pop) bei Thomas Fellow und Stephan Bormann an der Musikhochschule Carl Maria von Weber in Dresden.

Im Herbst 2014 erschien ihr Debütalbum „Whatever may happen“, bei dem ihr Stephan Bormann als Musiker und Arrangeur zur Seite stand. Als Duo sind die beiden nun auch live in Gadenstedt in der St.- Andreas-Kirche zu erleben. Die Musiker seien zudem diverse Male in der Alten Stellmacherei aufgetreten, so der Veranstalter. Die Karten zu dem Konzert kosten 13 Euro und können unter der 05172-370922 oder per E-Mail juttareuting.jr@gmail.com reserviert werden. Das Männerkochteam der Gemeinde sorge für Imbisse und Getränke.

