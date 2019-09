A2 gesperrt: Autounfall nun zwischen Hannover-Ost und Peine

Zwischen Kreuz Hannover-Ost und Peine ist die A2 nach einem erneuten Unfall in Richtungsfahrbahn Braunschweig gesperrt. Laut der Verkehrsmanagement-Zentrale sind mehrere Autos an dem Unfall beteiligt – ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Am Morgen gab es bereits einen Unfall zwischen Peine-Ost und Watenbüttel – die A2 ist dort in beide Richtungen gesperrt.

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Empfohlene Umleitung: Richtung Wolfsburg über A7, Hannover Kreuz Ost, A7 Derneburg-Salzgitter, B6, A39 Baddeckenstedt.