Peiner sind laut Barmer durchschnittlich häufiger krank

Nach den Auswertungen des Barmer Gesundheitsreports 2019 meldeten sich im vergangenen Jahr Erwerbstätige in Niedersachsen durchschnittlich 18,3 Tage arbeitsunfähig, in Bremen kamen 17,9 Krankheitstage zusammen.

Der Landkreis Peine liegt im Gesundheitsreport leicht über dem niedersächsischen Durchschnitt.

Statistisch betrachtet waren im Landkreis Erwerbstätige insgesamt 18,9 Tage krankgeschrieben, in 2017 waren es noch 18,3 Tage. „Das heißt, die Berufstätigen bei uns hatten etwas mehr Fehlzeiten als im Landesdurchschnitt, bei steigender Tendenz“, so Regionalgeschäftsführer Dietmar Kurz.

Besonders psychische Erkrankungen und Muskel-Skelett-Probleme, also vor allem Rückenschmerzen, sorgten bei den Beschäftigten für längere Abwesenheiten vom Arbeitsplatz. Im Vergleich mit anderen Städten liegt der Landkreis damit aber noch gut auf – in Wilhelmshaven beträgt die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstagen 22,8 Tage.

Beim Blick auf die vier ärztlichen Hauptdiagnosen für Arbeitsunfähigkeiten (AU) entsteht folgendes Bild: Psychische und Verhaltensstörungen gab es in Peine etwas weniger als im Bund. 3,2 Tage ließ sich statistisch jeder Erwerbstätige für psychische Gründe arbeitsunfähig schreiben. Auch Krankheiten des Atmungssystems wurden in Peine weniger als im Bund diagnostiziert, insgesamt 2,9 AU-Tage. Bei Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems lag Peine über dem Bundesdurchschnitt. Insgesamt kamen 4,7 AU-Tage zusammen. Auch bei Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Umstände lag Peine höher als der Bund, insgesamt 2,2 AU-Tage.

Die Ursachen für diese Krankmeldungen sind vielfältig und die Interpretation der Ergebnisse keinesfalls einfach, teilt die Krankenkasse Barme mit. So spiele etwa das eine große Rolle oder der sozioökonomischen Status. Auch das Klima am Arbeitsplatz dürfte unterschiedliche Auswirkungen haben. Höhere Krankenstände können Folge eines schlechten Betriebsklimas oder allgemein hoher Belastungen am Arbeitsplatz sein. Die Barmer bietet einige Gesundheitskurse an: www.barmer.de/a000052