Auto touchiert – Unfallfahrer kümmert sich nicht um Schaden

Ärgerlich für den Besitzer eines VW-Caddys: Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 10 und 10.45 Uhr mit seinem Auto den VW gerammt und beschädigt – und sich dann einfach davongemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizei sei der Sachschaden in Höhe von 1000 Euro wohl beim Ein- oder Ausparken geschehen. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ilseder Straße in Peine.

Die Polizei sucht nun Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.