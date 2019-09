Peiner katholische Gemeinde fährt stets mit Segen des Pfarrers

Die Pfarrgemeinde „Zu den Heiligen Engeln“ hat einen neuen Pfarrbus. Das Fahrzeug, ein neuer Ford Transit Customer, sei der katholischen Pfarrgemeinde von der Firma Akzent Sozialsponsoring GmbH im Rahmen der Projektidee „Mobilität für alle!“ zur Verfügung gestellt worden.

Die Firma hat für diese Aktion viele regionale Sponsoren gewinnen können, teilt die Gemeinde mit. Zu den Sponsoren gehören die Unternehmen Uwe Windel Ingenieurgesellschaft mbH, Kola Pflanzenhof, Grabmale Henseler, Gloger Hauskrankenpflege, Winter’s Blumenwelt, Matten-Massel Autozubehör, Vermessungsbüro Jankowski, Autoverwertung Stautmeister, Ernst Giere Bestattungen, Malermeister Heinrich Kobbe, Grieger Autowaschcenter, ÖbvI Dipl.-Ing. Markus Gäbler, Juwelier Westphal, Geras GmbH - Seniorenpflege Haus Doris, Physio-Zentrum Peiner Straße, Auto Zierk und Singbeil Bau GmbH.

Damit die Gemeindemitglieder auch immer sicher unterwegs sind, habe Pfarrer Hendrik Rust den Bus am Sonntag nach einer heiligen Messe vor der Pfarrkirche „Zu den heiligen Engel“ im Anschluss an die Sonntagsmesse im Beisein vieler Gemeindemitglieder und Sponsoren gesegnet. In diesen Segen seien natürlich nicht nur das Fahrzeug selbst, sondern auch all jene, die es fahren und damit gefahren werden eingeschlossen gewesen. Auch wünscht sich die Gemeinde, dass so immer alle heil und gesund das Ziel ihrer Fahrt erreichen.

Das Fahrzeug stehe der Pfarrgemeinde uneingeschränkt für fünf Jahre zur Verfügung. Es werde in dieser Zeit für alle anfallenden Transportfahrten genutzt. Es ist bereits das zweite Fahrzeug, das die Pfarrgemeinde auf diese Weise unterstützt, teilt die Gemeinde mit. Das erste war im Juli nach fünf Jahren und rund 80.000 Kilometern auf dem Tacho zurückgegeben worden.