Trampolin in Vechelde in Brand gesetzt – Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend gegen 20.40 Uhr haben unbekannte Täter in Vechelde in der Königsberger Straße ein Trampolin in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, löschte die örtliche Feuerwehr den Brand, bevor sich das Feuer ausbreiten konnte.

Polizei sucht Zeugen

Anwohner, die Angaben zu den Brandstiftern machen können, sollen sich bei Polizei Peine unter: 05171/999-0 melden.