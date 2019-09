Peiner Künstler öffnen heute und morgen ihre Ateliers

Seinen Skulpturengarten in Vechelde öffnet der Bildhauer Holger Lassen am Wochenende.

Die Vielfalt der Kunst – im Peiner Land ist sie besonders ausgeprägt. 33 Künstler – Bildhauer, Maler. Fotografen, Karikaturisten, Goldschmiede, aber auch Teppich-Künstler und solche, die ihre kreativen Formen aus Ton schaffen – öffneten am Samstag zum sechsten „Tag des offenen Ateliers“ ihre Arbeits- und Ausstellungsräume.

Sie bieten den Besuchern Einblick in ihre Arbeitsweise und demonstrierten ihre künstlerische Tätigkeit, sie zeigen wie Zeichnungen und Malereien, Fotografien und Skulpturen entstehen. Fragen sind ausdrücklich erwünscht, schließlich will man miteinander ins Gespräch kommen. Aus der kreativen Bandbreite des Angebots der Peiner Künstler haben wir uns einige herausgepickt.

Erstmals dabei beim „Tag des offenen Ateliers“ ist Jannes Ballnus. Der 17-jährige Woltorfer fokussiert sich auf Landschaftsmalerei – möglichst realitätsgetreu zum Originalmotiv. „Ich mag die natürlichen Motive, auf denen möglichst wenig Menschen zu sehen sind“, sagt Ballnus, der weiter erzählt, dass er bereits seit frühester Kindheit malt. „Es fing schon im Kindergarten an und begleitet mich durch mein Leben.“

Doch wie ist der Werdegang seiner Bilder? Anfangen, machen, kaputt machen oder lassen? „So ähnlich“, sagt der 17-Jährige. „Ich fertige immer erst Skizzen an. Manchmal gibt es aber auch Ideen, die ich wieder verwerfe, weil sie sich in meiner Aquarell-Malerei nicht umsetzen lassen.“

Zum vierten Mal dabei sind die Wendeburgerinnen Katja Eckstein, Christine Hornig und Sabine Reinecke. Die drei Kunstschaffenden nutzen das haptische Material Ton, um zu experimentieren und am Ende kreative Formen zu schaffen, die sich dem Betrachter als Skulpturen, als Schalen, als Stelen oder als Figuren zeigen. Auch sie haben ihre Arbeitsräume für zwei Tage geöffnet. Nur allein vor sich selbst hinzuarbeiten, genügt ihnen nicht. Das kreative Frauen-Trio ist offen für das Feedback. „Wir experimentieren gerne, inspirieren uns gegenseitig“, sagt Christine Hornig, die sich mit ihren Künstler-Kolleginnen mindestens einmal pro Woche zum gemeinsamen Arbeiten trifft.

Handfestes gibt es auch bei Holger Lassen zu sehen. Der Vechelder Bildhauer schafft Figuren wie „Die Zopfhaltende“ in Bronze, aber auch Reiterfiguren, deren Außenhülle er für die bessere Bearbeitung mit Gips ummantelt. Der gebürtige Franke hat nicht nur sein Atelier und seine Werkstatt geöffnet, er lässt die Besucher auch hinein in seinen Skulpturengarten. Seine Figuren haben Menschliches - „und das ist auch so gewollt“, betont Lassen. „Ich will Schönes und Harmonisches schaffen.“ Der Drang des Bildhauers, in seinen Formen mal zu übertreiben, verspüre er nicht, so Lassen. „Ich übertreibe nur bis zu einem bestimmten Maß, möchte aber nicht ins Karikaturistische abdriften.“

Der „Tag der offenen Ateliers“ geht am heutigen Samstag noch bis 18 Uhr und am morgigen Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.