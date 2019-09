Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Peine

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Braunschweiger Straße in Peine verletzt worden. Eine 25-jährige Fahrerin eines Fiat aus Salzgitter missachtete laut Polizei beim Linksabbiegen in den Sackpfeifenberg die Vorfahrt einer 37-jährigen Peinerin. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt.

Autos werden abgeschleppt

Während die Peinerin mit dem Krankenwagen ins Klinikum verbracht wurde, konnte die Salzgitteranerin selbstständig das Krankenhaus aufsuchen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.