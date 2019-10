In Bodenstedt wird es zwei Tage zünftig bayerisch

„Boerney & die Tri Tops“ – ein Spaßrock-Act – sind der Höhepunkt des Samstagabends. „Knallharter Rock, leckere Schlager, Partyknaller, Neue Deutsche Welle, die Hits der 70er- und 80er-Jahre sind das Markenzeichen der Band“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Türen des Festzelts öffnen um 19.30 Uhr. Am Sonntagmorgen findet das bayerische Festmahl statt. Das Festzelt öffnet um 10.30 Uhr, von 11 Uhr an machen die Lausbuba Musik. Die Eintrittskarten für Samstagabend kosten 7 Euro im Vorverkauf, 9 Euro an der Abendkasse. Am Sonntag ist der Eintritt frei, die Karten für das Essen sind ausschließlich im Kartenvorverkauf für 13 Euro zu haben.

Die Vorverkaufsstellen: Fahrschule Abgefahren in Vechelde, Mega-Sports in Vechelde, Tierarztpraxis Dr. Lauenstein in Bodenstedt, Fleischerei Brandes in Vallstedt.