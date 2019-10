Ungewöhnlich: Konzert mit kleinen Harfen in Peine

Eine schöne Erfahrung machten die Besucher des Café „HilDe“ (Hilfen bei Demenz) des Paritätischen Peine bei ihrem jüngsten Treffen. Mit ihren Angehörigen kamen sie in den Genuss eines Harfenkonzertes. Die Frauen des Harfenensembles der Kreismusikschule Peine spielten für ihre Zuhörer auf Tischharfen, die Leiterin der Gruppe, Christiane Rosenberger, spielte auf einer Standharfe. „Wir freuen uns, unseren Besuchern solche Angebote machen zu können“, so Gabriele Daniel, Koordinatorin des „HilDe“-Projektes in einer Pressemitteilung.

Denn schnell stellte sich eine ganz besondere Atmosphäre ein. Die feinen, beruhigenden Klänge erreichten die Besucher spürbar in ihrer Gefühlswelt. „Das ist der beste Zugang, um Demenzerkrankten Entspannung und Freude zu ermöglichen“, so Daniel. Dass Musik und bestimmte Instrumente an sich eine positive medizinische Bedeutung haben können, wurde bereits mehrfach wissenschaftlich untersucht. Die Harfenklänge weckten Erinnerungen, es wurde mitgesungen und sogar ein Kanon war problemlos möglich. Am Ende wurde gar eine Zugabe eingefordert.

Informationen rund um das Angebot „Hilfen bei Demenz“ gibt es beim Paritätischen unter oder per E-Mail unter gabriele.daniel@paritaetischer.de. red