Traumwelten: Peiner Autor veröffentlicht neues Buch

Der Peiner Autor hat ein neues Buch geschrieben und im Selbstverlag veröffentlicht: „Over the rainbow: Die Traumwelten“ regt an, den Mut zum Träumen wieder zu finden.

Mit dem Fantasy-Roman „Over the rainbow: Die Traumwelt“ veröffentlicht der Peiner Autor Uwe Tiedje sein neues Buch über den Self-Publishing-Dienstleister Books on Demand.

Dieser gibt Menschen, die schreiben, die Möglichkeit, ihre Bücher nach ihren Wünschen professionell zu veröffentlichen.

Der Autor Uwe Tiedje wurde in Peine geboren. Er begann nach eigener Aussage schon früh mit dem Schreiben. Bisher sind mehrere Kurzgeschichten von ihm in verschiedenen Anthologien erschienen. Er ist verheiratet, lebt mit seiner Familie in Peine und arbeitet in einem großen Logistikkonzern. In seiner Freizeit engagiert sich der Peiner in einem Autoren-Netzwerk, das er 2015 im sozialen Netzwerk Facebook gegründet hat.

Sein Werk „Over the rainbow: Die Traumwelt“ beschreibt der Autor als Fantasiegeschichte für alle, die ihre Träume noch nicht verloren haben: Seitdem die Träume der Menschen immer schwächer werden, sieht auch die Traumwelt ihrem Untergang entgegen.

Um das zu verhindern, schicken die Bewahrer einen grauen Wolf und ein weißes Einhorn zu den Menschen. Sie sollen die beiden aufspüren, die in ihren Träumen der Fantasie noch freien Lauf lassen. So finden sich Nic und Nora in einer ihnen fremden Umgebung wieder, in der sie sich dem Kampf gegen Todesfeen und finstere Druiden stellen müssen. Bis Nora Gefahr läuft, sich in einem Traum zu verlieren.

Der Fantasy-Roman hat einen Umfang von 2020 Seiten. Weitere Information zum Peiner Autor und seinem neuesten Werk gibt es unter www.uwetiedje.de.