Unbekannte stehlen aus Wohnhaus in Peine Schmuck und Geld

In der Hölderlinstraße in Peine sind Einbrecher zwischen Donnerstag, 7 Uhr, und Dienstag, 19 Uhr, in ein Wohnhaus eingestiegen. Sie brachen ein vergittertes Kellerfenster auf, durchsuchten alles und stahlen Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht beziffern.