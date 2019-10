Polizei stoppt in Peine drei betrunkene Männer

Peine. Einen Radfahrer und zwei Autofahrer, die unter Alkoholeinfluss standen, hat die Polizei am Wochenende in Peine angehalten und kontrolliert.

Das teilten die Beamten jetzt mit. In Peine, Gröpern wurde demnach am Samstag gegen 17.15 Uhr ein 50-jähriger Radfahrer angehalten, der die Fußgängerzone in Schlangenlinien befuhr. Ein Alkotest hätte einen Wert von 1,53 Promille ergeben. Auf der Wiesenstraße in Peine wurde dann um 2.45 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem Wagen überprüft. Ein Alkotest habe bei dem Mann einen Wert von 0,96 Promille ergeben. In beiden Fällen sei die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und die Weiterfahrt untersagt worden.

Um 1 Uhr wurde auf der Marktstraße ein weiterer Autofahrer angehalten und kontrolliert. Dabei zeigte sich, dass der 62-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Der Test habe hier einen Wert von 0,76 Promille ergeben.