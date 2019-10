Gegen trübe Herbsttage: Peiner Festsäle bieten volles Programm

Die Red Hot Chili Pipers treten am Dienstag, 5. November, in den Peiner Festsälen auf.

Die Tage werden wieder kürzer, der Himmel grauer – doch das ist kein Grund, in den Herbst-Blues zu verfallen. Farbe bringt etwa das Programm des Kulturrings Peine in die wechselhaften Herbstmonate. Mit einem Mix aus Theater, Comedy, Konzerten und Musicals steht eine vielseitige Auswahl zur Verfügung, wenn der goldene Herbst mal auf sich warten lässt.

Für Romantiker hat der Kulturring etwa die Musicaladaption von Shakespeares wohl berühmtesten Werk – die tragische Liebesgeschichte um Romeo und Julia – in petto. Am Mittwoch, 23. Oktober, zeigt das Großstadt-Entertainment-Ensemble die Geschichte der jungen Erwachsenen, deren große Liebe unter einem schlechten Stern steht. Die Inszenierung schafft laut dem Kulturkreis Peine den Spagat zwischen dem klassischen Stoff und einer modernen Umsetzung. Die Musicallieder seien deutschsprachig. Karten gibt es zwischen 20 und 28 Euro.

Das Stück „Aus dem Nichts“ befasst sich mit dem rechten Terror in Deutschland. . Foto: Bernd Boehner / Kulturring Peine

Traurige Aktualität beweist das Stück „Aus dem Nichts“. Die Theateradaption des Filmes von Fatih Akin kommt am Montag, 21. Oktober, um 20 Uhr in die Peiner Festsäle und behandelt den rechten Terror in Deutschland. Im Fokus steht laut Veranstalter ein Prozess um ein Nagelbombenattentat, bei dem ein Deutsch-Kurde und sein kleiner Sohn Rocco getötet werden, und zieht Parallelen zu den Taten der rechten Terrorzelle NSU. Karten gibt für 23 bis 30 Euro, junge Erwachsene bekommen die üblichen Rabatte.

Wer lieber Aufheiterung sucht und sich selbst nicht so ernst nimmt, ist bei der Kabarettistin Liza Kos gut aufgehoben. Sie erzählt am Donnerstag, 24. Oktober, wie sie während ihres Integrationsprozesses in Deutschland in drei Identitäten schlüpfte. Mit 15 sei sie aus Moskaus auf das deutsche Land gezogen und habe bald die Landessprache perfekt beherrscht – Türkisch. Nach einigen Jahren habe die Russin beschlossen, richtige Deutsche zu werden – und sich bei einem Karnevalsverein angemeldet.

Der Peiner Kulturring bezeichnet die 38-Jährige als „treffsicher wie eine Kalaschnikow, stark wie russischen Wodka und cool wie eine sibirische Winternacht“. Der Eintritt beträgt 25 Euro. Freche Sprüche gibt auch Lausbub Michel aus Lönneberga gerne von sich. Der Kinderbuchklassiker wird am Donnerstag, 24. Oktober, um 16 Uhr in den Peiner Festsälen aufgeführt. Natürlich dürfen dabei auch nicht die lustigen Geschichte um die Suppenschüssel oder Michels Wurstrausch fehlen. Erwachsene zahlen 13 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche 11 Euro.

Rhythmisch geht es dagegen am Dienstag, 5. November, um 20 Uhr mit den Red Hot Chili Pipers in den Peiner Festsälen zu. Die preisgekrönten Schotten besuchen zum wiederholten Mal mit ihrer Mischung aus traditioneller Dudelsack- und Rockmusik Peine. Mit ihrem Genremix interpretieren sie bekannte Rockklassiker wie wie „Smoke on the Water“ oder „Thunderstruck“ ganz neu, so der Kulturring. Die Karten kosten im Vorverkauf 31 Euro für Erwachsene, Schüler und Studenten bis 27 Jahre zahlen 27 Euro.