Aus dem Abijahrgang 1984 in Groß Ilsede gingen 7 Ehen hervor

Der 1984er Abijahrgang vom Gymnasium Groß Ilsede hat eine Tradition: Alle fünf Jahre trifft der Jahrgang zusammen – anders als die vielen Abiturienten, die sich nach der Abschlussprüfung nie wieder in voller Runde sehen.

Dass diesjährige Treffen sei aber auch für den Jahrgang des Gymnasiums Groß Ilsede etwas Besonderes gewesen, schließlich war es das 35. Jubiläum. 120 Abiturienten waren es damals, knapp die Hälfte kam diesmal zum Wiedersehen ins Ilseder Clubhaus von VT-Union, teilt Andreas Leinz mit. „Wir haben fast alle ausfindig gemacht und freuen uns jedes mal über die große Resonanz“, so die Organisatoren Astrid Oelkers, Susanne Helbig, Frank Schatull und Andreas Leinz. Besonders habe die Organisatoren gefreut, dass mit Siggi Mildner und Wolfgang Krüger auch zwei Lehrer von damals beim Treffen dabei waren. Der Schulleiter Heinz Möller habe diesmal urlaubsbedingt absagen müssen Das Besondere an diesem Abijahrgang: 7 Ehen seien daraus entstanden und bestehen heute noch. Das spreche für diesen „s Jahrgang.

Nach einem ersten Umtrunk auf der Beachvolleyballanlage in Groß Ilsede sei es ins Clubhaus gegangen. Dort haben Pennäler von damals in den Erinnerungen an die guten alten Zeiten geschwelgt.