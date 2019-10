Gesundheitsamt Peine: Jetzt gegen Grippe impfen lassen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Peine bietet am Donnerstag, 24. Oktober, zum zweiten Mal einen Impftag gegen die Virusgrippe (Influenza) an. Die Impfungen werden in der Zeit von 9 bis 14 Uhr im Gesundheitsamt, Maschweg 21 in Peine durchgeführt.

Weitere sechs Gesundheitsämter in der Region, die sich im Hygienenetzwerk Südostniedersachsen zusammengeschlossen haben, beteiligen sich ebenfalls an der Grippeimpfaktion innerhalb der 43. Kalenderwoche.

Virusgrippe lebensbedrohlich

Dr. Carit Grothusen, Amtsärztin im Gesundheitsamt, erläutert: „Im Gegensatz zu grippalen Infekten kann die echte Virusgrippe, die Influenza, für Menschen mit einem schwachen Immunsystem eine lebensbedrohliche Erkrankung darstellen. Je höher der Durchimpfungsgrad in der Bevölkerung ist, umso mehr kann dieser Personenkreis geschützt werden.“ Neben der Impfung könnten auch hygienische Verhaltensweisen dazu beitragen, die Ausbreitung der Influenza einzudämmen.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt die Influenza-Impfung für alle Personen über 60 Jahre, Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel, Menschen ab sechs Monaten mit chronischen Grunderkrankungen und Personen, die mit Risikopersonen zusammenleben oder diese betreuen. Die Impfung wird außerdem für medizinisches Personal, beispielsweise Pflegekräfte in Altenheimen, sowie für Personal in Einrichtungen mit umfangreichen Publikumsverkehr empfohlen.

Für die genannten Personengruppen übernehmen, so Grothusen weiter, die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten. Bei Personen, die in die STIKO-Empfehlung nicht eingeschlossen sind, zahlt die Krankenkasse in vielen Fällen – dies muss individuell mit der Krankenkasse abgestimmt werden.

Die Empfehlung: Die Influenza-Impfung sollte jedes Jahr im Herbst erneuert werden. „In Deutschland wird der sogenannte quadrivalente Impfstoff angeboten und von den Krankenkassen finanziert“, erläutert Grothusen, „Quadrivalenz bedeutet, dass der Impfstoff gegen vier der zirkulierenden Influenzastämme wirkt.“

Einige Kassen übernehmen die Kosten

Mit der AOK, der DAK, der Techniker Krankenkasse und der Barmer hat das Gesundheitsamt Vereinbarungen zur Übernahme der Kosten getroffen. Versicherte dieser Kassen brauchen die Impfung nicht direkt zu bezahlen, sollten aber zwecks Abrechnung ihre Gesundheitskarte mitbringen.

Versicherte anderer Krankenkassen oder Privatversicherte bezahlen für die Impfung im Gesundheitsamt 14 Euro, die möglichst passend mitgebracht werden sollten. Sie erhalten eine Bescheinigung und können sich gegebenenfalls die Kosten von ihrer Krankenkasse erstatten lassen. Die Kostenerstattung ist mit der jeweiligen Krankenkasse abzuklären.

Auch die Hausärzte impfen

„Natürlich nimmt weiter auch jeder Hausarzt die Impfung vor“, merkt Kreissprecherin Katja Schröder ausdrücklich an. Viele Arbeitgeber böten zudem über ihren betriebsmedizinischen Dienst Impftermine an. Schröder: „Diese Angebote sollten genutzt werden – auch deshalb, weil die Impfkapazitäten der Gesundheitsämter begrenzt sind.“