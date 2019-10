Für Preis nominiert: Nun für Bürgerstiftung Peine abstimmen

Die jüngste Aktion der Bürgerstiftung Peine: Anfang Oktober übergab die Stiftung 22.285 Euro für die Initiative „Ein Essen für jedes Kind“ an die Peiner Schulen.

Die Bürgerstiftung Peine ist für den Deutschen Engagementpreis 2019 nominiert – die Nominierung ist bereits seit Mai bekannt. Und nun wird es ernst: Um den Publikumspreis erringen zu können, benötigt die Stiftung die Unterstützung mindestens aller Peiner. Bis zum 24. Oktober haben alle Bürger die Möglichkeit, per Online-Abstimmung die Bürgerstiftung Peine zu unterstützen. Die Preisverleihung findet am 5. Dezember, dem Internationalen Tag des Ehrenamtes, in Berlin statt.

Aus allen Teilen Deutschlands sind insgesamt 617 Einzelpersonen, Initiativen, Organisationen und Unternehmen sind in diesem Jahr für den Publikumspreis nominiert. Der Publikumspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die 50 Erstplatzierten der Abstimmung gewinnen außerdem die Teilnahme an einem gemeinsamen Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement in Berlin. Überdies vergibt eine Fachjury in den fünf Kategorien „Chancen schaffen“, „Leben bewahren“, „Generationen verbinden“, „Grenzen überwinden“ und „Demokratie stärken“ mit 5000 Euro dotierte Preise.

Der Deutsche Engagementpreis würdigt das freiwillige Engagement von Menschen und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Ziel ist es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Verbänden der Zivilgesellschaft in Deutschland. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.

Allein die Nominierung durch die Initiative Deutscher Stifterpreis bewertet die Peiner Stiftung als eine „weitere hochrangige Anerkennung“ ihres besonderen Einsatzes zum Beispiel für Kinder und Jugendliche. Zuvor ist die Bürgerstiftung bereits mit dem Gütesiegel des Arbeitskreises Bürgerstiftungen im Bundesverband deutscher Stiftungen ausgezeichnet worden.

Und dafür ist die Peiner Stiftung nominiert: Sie will erreichen, dass Bürger sowie Unternehmen aus dem Landkreis Peine Mitverantwortung für die Gestaltung ihres Gemeinwesens übernehmen. Dies soll zum einen durch das Einwerben von Zustiftungen und Spenden geschehen, die die Bürgerstiftung in die Lage versetzen, regionale Projekte zu fördern. Zum anderen sollen die Bürger motiviert werden, sich ehrenamtlich in der Bürgerstiftung und ihren Projekten zu beteiligen. Hervorgehoben wird die Initiative „Ein Essen für jedes Kind“. Hier fördert die Bürgerstiftung schulpflichtige Kinder und Jugendliche und ermöglicht ihnen auf unbürokratische Weise täglich ein gesundes Mittagessen.

Die CDU-Politikerin Ingrid Pahlmann, jüngst als Nachrückerin für die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in den Bundestag zurückgekehrt (Wahlkreis Gifhorn-Peine), unterstützt die Peiner Stiftung. „Ich finde es toll, dass die Bürgerstiftung Peine sich für den Zusammenhalt, das Miteinander und die Förderung der Ehrenamtlichen vor Ort stark macht“, erklärte sie, „ich würde mich sehr freuen, wenn diese Arbeit mit dem Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises ausgezeichnet werden würde.“ Deshalb appellierte sie an alle Peiner, der Bürgerstiftung ihre Stimme zu geben.

In der regionalen Nachbarschaft von Peine sind ebenfalls nominiert: Bürgerstiftung Braunschweig sowie mehrere Initiativen in Hildesheim und Hannover.

Hier geht es zur Online-Abstimmung

Online-Abstimmung und weitere Informationen unter: www.deutscher-engagementpreis.de