Peiner Tannenbaum-Weitwurf geht weiter

Vorsicht, tief fliegende Tannenbäume auf dem Peiner Marktplatz: Es geht in die zweite Runde – am Samstag, 11. Januar, startet der inzwischen 2. Peiner Tannenbaum-Weitwurfwettbewerb. Die Disziplinen werden spannender, der Erlös geht erneut an Kinder-Hospiz-Arbeit im Peiner Land. Gleichzeitig haben...