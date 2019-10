Klärschlammverbrennung: Wasserverband Peine muss entscheiden

Tonnenweise fällt er im Wasserverband Peine an – Klärschlamm. Die Frage, wie dieses Material zu entsorgen ist, entwickelt sich für das öffentlich-rechtliche Unternehmen zur wichtigen Weichenstellung. Am Hildesheimer Hafen will die Stadtentwässerung Hildesheim (SEHi) eine Klärschlammverbrennungsanlage bauen: Rund 30 Kommunen sollen bereits Interesse bekundet haben, ihren Schlamm für viel Geld dort loszuwerden – darunter ist auch der Wasserverband Peine.

Fakt ist: Nach der Düngeverordnung (Bundesgesetz), mit dem die Nitratrichtlinie der Europäischen Union (EU) eingehalten und das Grundwasser geschützt werden soll, ist das Aufbringen des Klärschlamms auf Ackerflächen mancherorts nicht mehr möglich. Olaf Schröder, Geschäftsführer des Wasserverbands Peine, erklärt: „Zusammen mit der politischen Weichenstellung für eine Monoklärschlammverbrennung, die auf eine spätere Phosphor-Rückgewinnung aus der Asche setzt, nimmt die Konkurrenz um Flächen zum Aufbringen von Klärschlamm und um Mitverbrennungsmöglichkeiten zu.“ Das habe zu „drastisch steigenden Preisen für die Verwertung von Klärschlamm“ geführt.

Der Verband lotet dem Geschäftsführer zufolge daher „die Chancen mehrerer Modelle aus, um ökonomische sowie rechtssichere und nachhaltige Verwertungswege für Klärschlamm planungssicher zu gestalten“. Darunter seien Modelle interkommunaler regionaler Kooperationen, aber auch eine Beteiligung mit anderen kommunalen Partnern an der besagten Monoverbrennungsanlage für Klärschlamm in Hildesheim. „Da diese Verhandlungen aber noch stattfinden, können wir dazu noch keine Details veröffentlich“, bittet Schröder um Verständnis. Wie sich der Preis für die Klärschlammentsorgung entwickele, könne er noch nicht genauer prognostizieren. „Der Trend der vergangenen Jahre waren aber massive Steigerungen, eine Entspannung ist noch nicht in Sicht“, stellt Schröder fest.

Die Kosten für die Verbrennung richtet sich nach der Masse (Volumen) des Klärschlamms (Nassschlamm): Daran erinnern Gisela Janßen, Vorsitzende des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereins (HWG) Ilsede und Region Peine, und Manfred Tinius, Mitglied der Verbandsversammlung der Wasserverbands. Die beiden Ilseder wünschen sich daher eine Klärschlammvererdung, denn: „So ließe sich das Volumen des Nassschlamms um 95 Prozent verringern.“ Das Schlammvolumen würde also nur noch fünf Prozent betragen, entsprechend weniger müsste der Verband für die Verbrennung zahlen. „Davon würden die Bürger profitieren, denn sie müssen mit ihren Abwasserentgelten für die Verbrennung aufkommen“, sind Janßen und Tinius überzeugt.

Ihre Forderung: „Der Wasserverband sollte zum einen die Klärschlammvererdungsanlage der Groß Lafferder Kläranlage erhalten und ausbauen“, sagen Janßen und Tinius. Zum anderen sollte der Verband die nicht mehr genutzten Flächen der früheren Gadenstedter Schilfkläranlage in eine solche Vererdungsanlage umwandeln. „Neue Klärschlammvererdungen sind derzeit nicht geplant“, antwortet jedoch Schröder, denn: Das von der Gemeinde Ilsede beschlossene Abwasserkonzept für Alt-Lahstedt mit der Zentralkläranlage Gadenstedt, das der Wasserverband Peine umsetze, sehe vielmehr die Verwertung des vorentwässerten Klärschlamms vor: Bis zu 180 Tagen könne der vorentwässerte Klärschlamm dort auf einer überdachten Lagerfläche gelagert werden. „Der Wasserverband muss und wird die Leistungen zur Klärschlammverwertung ausschreiben – das erfolgt auch für das Gadenstedter Klärwerk“, versichert Schröder.

Der Wasserverband übernimmt im Kreis Peine die Abwasserentsorgung für folgende Gemeinden: Vechelde, Ilsede, Edemissen, Hohenhameln.