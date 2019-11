Gesundheit in Peiner Unternehmen – es lohnt sich

Stress wegen der Arbeitsbelastung, fehlendes Lob von Vorgesetzten, mangelnde Kommunikation mit Kollegen: Das alles sind keine gute Voraussetzungen für ein gesundes Arbeitsklima – aber bester „Nährboden“ für einen hohen Krankenstand der Beschäftigten. Der kreisweite Arbeitskreis „Gesundheit im Unternehmen“ lädt zum ersten kostenlosen Unternehmer-Frühstück ein – das Thema: „Wie Sie Fachkräfte binden und Mitarbeiter motivieren – Erfolgsfaktor Wertschätzung“.

Gesundheit im Unternehmen – nach Überzeugung des Arbeitskreises wird dieses wichtige Thema für die Wirtschaft in der Zukunft noch wichtiger. Matthias Adamski, Chef der kreiseigenen Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito/Mitglied im Arbeitskreis), verweist auf den Fachkräftemangel, der längst die Betriebe im Kreis Peine erreicht habe. „Wenn in einem Unternehmen ein schlechtes Betriebsklima herrscht, spricht sich das schnell herum“, ist Adamski überzeugt. „Dieses negative Image, diese negative Außenwirkung“ werde sich auch negativ und erschwerend auswirken auf die Bemühungen des jeweiligen Unternehmens, Fachkräfte/Mitarbeiter zu halten oder neu einzustellen. Meike Henkel (Wito) setzt hinzu: In einer Umfrage hätten „90 Prozent der Unternehmen im Landkreis Peine erklärt, sie hätten in den vergangenen drei Jahren nicht alle ihre freien Stellen besetzen können“.

Eine Verbesserung des Betriebsklimas – sie kann mit schon mit kleinen Schritten erreicht werden, die nichts oder vergleichsweise nur wenig kosten: Dieser Überzeugung sind Claudia Brasse (Kreis-Gesundheitsamt/Mitglied im Arbeitskreis) und Dietmar Kurz (Barmer/Mitglied im Arbeitskreis). Claudia Brasse nennt als Stichwort „Wertschätzung“: Lob motiviere die Mitarbeiter immer wieder aufs Neue, sorge für eine höhere Arbeitszufriedenheit und damit für geringere Krankenstände. Ein anderes Stichwort sei „Unternehmenskommunikation“: Wichtig sei beispielsweise, „Neuerungen in einer Firma zu kommunizieren und alle Mitarbeiter mitzunehmen“. Allerdings: „Das Lob muss auch ehrlich“, betont Andreas Ritthaler (Kreisvolkshochschule/Mitglied im Arbeitskreis) – ein Vorgehen nach dem Motto „Zuckerbrot und Peitsche“ sei kontraproduktiv und damit nicht angesagt.

Gemäß ihres gesetzlichen Auftrags begleitet die Barmer schon seit langem die Betriebe in Sachen „Gesundheit im Unternehmen“: Dabei könne es zum einen um Arbeitsplatzbegehungen und Punkte wie „Stehpult“ und „mobile Massagen“ gehen, zum anderen aber auch um psychologische Aspekte Verhaltensänderungen im Unternehmen, berichtet Kurz. Für ihn ist aber auch die Prävention von enormer Bedeutung: „Das, was die Firmen investieren, bekommen sie dreifach wieder raus.“ Andreas Ritthaler zählt auf: Mitarbeiter, die wegen Krankheit ausfallen; Kollegen, die dann mehr arbeiten müssen und dadurch mehr (gesundheitsschädigenden) Stress haben; möglicherweise sogar Einnahmeausfälle aufgrund nicht besetzter Stellen nach dem Ausscheiden von Mitarbeitern – das alles gehe zu finanziellen Lasten des Arbeitgebers. Adamski: „Die Wirtschaft muss bei diesem Thema lernen, nicht kurzfristig, sondern mittel- und langfristig zu denken.“

Gefordert sind bei der „Gesundheit im Unternehmen“ vor allem die Betriebsräte/Personalräte, aber auch die Führungskräfte. „Erforderlich ist ein Umdenken – es geht hier auch um die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers“, betont Claudia Brasse – sie spricht von einem „Paradigmenwechsel“, allerdings auch von einem „Prozess, der nun beginnt“. Die Diplomsozialarbeiterin nennt Zahlen aus einer bundesweiten Umfrage: Einerseits glaubten 97 Prozent der Führungskräfte, sie seien tolle Chefs; andererseits gebe es bei „drei von vier Mitarbeitern eine innere Kündigung“. Von einer „Sandwichposition“ spricht Andrea Ritthaler jedoch bei „Führungskräften der mittleren Ebene“: Von oben bekämen sie Druck, den sie nach unten weitergäben.

Bei dem ersten Unternehmer-Frühstück geht es in erster Linie um einen Gedanken- und Erfahrungsaustausch, um eine Vernetzung und um regelmäßigen Kontakt: Angesprochen werden alle Unternehmer und Personalverantwortlichen aus Einzelbetrieben des Handwerks und der Dienstleistung, aber auch etwa aus dem ambulanten Pflegebereich und aus Kindertagesstätten. Denn Stress am Arbeitsplatz – das gebe es „in allen Branchen und Arbeitsbereichen“, erinnert Andreas Ritthaler. Das kostenlose Unternehmer-Frühstück, das zu einem regelmäßigem Angebot werden soll, findet statt am Donnerstag, 14. November, von 8.45 bis 11.45 Uhr im Kompetenzzentrum Neue Medien (Komed) in Groß Ilsede auf dem Ilseder Hüttengelände: Die Gesundheitstrainerin Claudia Colantoni aus Goslar referiert über das Thema: „Wie Sie Fachkräfte binden und Mitarbeiter motivieren – Erfolgsfaktor Wertschätzung“. Sie berichtet, wie es gelingt, sich als Führungskraft für mehr Gesundheit im Betrieb einzusetzen, welche Vorteile das für das Unternehmen und die Mitarbeiter mit sich bringt und welche positiven Auswirkungen dies auch für die Führungsetage haben kann – zudem geht Claudia Colantoni auf die Kosten und den Mehrwert für ein solches Engagement ein. Von angepeilten 50 Plätzen sind 30 bereits belegt. Anmeldungen sind noch möglich unter eveeno.com/332406187 im Internet. Nähere Infos bei Andrea Ritthaler unter (05171) 4013340 oder unter a.ritthaler@kvhs-peine.de per Mail.