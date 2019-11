Diskussion in Peine: Psychose als Teufelskreis

Mit dem Thema „Einsamkeit vor/während/nach Psychose“ hat sich das Peiner Trialog-Forum „Seelische Gesundheit“ befasst. Mit rund 40 Teilnehmern war die Veranstaltung gut besucht.

Nach einer kurzen Einführung durch Arnold Held, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Landkreises Peine, wurde das Gespräch mit der Aussage eröffnet: „Durch meine Psychosen bin ich ‚zwangsentweibt‘. Ich finde leider keine Partnerin.“ Es folgte ein reger Austausch, bei dem deutlich wurde, dass für einige Menschen ein Unterschied zwischen „alleine sein“ und „einsam sein“ besteht. Während das Alleinsein, sofern es in einer psychischen Krise als Schutz für sich selbst entsteht oder gar bewusst eingerichtet wird, eine durchaus wohltuende Wirkung haben kann, fühlt sich Einsamkeit negativ an. „Um das Gefühl der Einsamkeit zu haben, muss man nicht zwangsläufig allein sein, das kann man auch inmitten von vielen Menschen“, beschreibt ein Teilnehmet des Trialog-Forums seine Erfahrung.

Nadja Stehlin, Betroffenenvertreterin und im Organisationsteam des Trialog-Forums, weist auf den Teufelskreis hin, der bei Psychosen in Bezug auf Einsamkeit entstehen kann: „In der wiederholten Psychose kann das Wahnerleben versuchen, für manche die Einsamkeit aufzubrechen. Durch einen religiösen Wahn oder einen Verfolgungswahn fühlt man sich, entgegen des Gefühls ohne Psychose, als eine wichtige Person. Für das Umfeld ist das daraus folgende Verhalten nicht nachzuvollziehen, und es zieht sich zurück. Der Betroffene wird also tatsächlich immer einsamer und die Psychose kann sich aus diesem Erleben heraus zwangsläufig wiederholen. Es entsteht ein schwer zu durchbrechender Teufelskreis.“

Auf die besonderen Schwierigkeiten weist Maria Matzel, Angehörige aus dem Organisationsteam, hin: „In der Psychose wird dem Betroffenen vom Umfeld immer wieder versucht klar zu machen, dass seine Wahrnehmung gestört ist. Das macht ihn wütend, ist es für ihn doch Realität, was er wahrnimmt. So stellt er sich feindselig gegen seine wohlwollenden Angehörigen. Dies kann über kurz oder lang dazu führen, dass diese sich, vielleicht auch zum Selbstschutz, zurückziehen (müssen). Vor allem im Übergang von der Psychose zurück in die Realität traut der Betroffene dann seinen eigenen Wahrnehmungen nicht mehr und ist dadurch sehr verwirrt. Als Konsequenz zieht er sich, aus Angst vor Ablehnung, zurück. Das macht es für alle Beteiligten nicht einfacher.“

Kim-Julian Behr, Psychiatriekoordinator des Landkreises Peine, ergänzt, dass es hierfür nach einem Buch des Psychiaters Jann Schlimme hilfreich sein könnte, sich zunächst kleine Inseln der Klarheit zu schaffen, die man dann Stück für Stück für sich vergrößern könne.

Das Trialog-Forum „Seelische Gesundheit“ richtet sich an Betroffene, Angehörige, beruflich Tätige im Bereich von psychischen Erkrankungen sowie allgemein an den einzelnen Themen Interessierte. Es geht auf das vor 30 Jahren in Hamburg erstmalig durchgeführte Psychose-Seminar zurück. Der Trialog geht aus der Zusammenarbeit mit der kürzlich gestorbenen, Dorothea Buck und dem Hamburger Prof. Dr. Thomas Bock hervor.

Termine und Kontakt:

Das Trialog-Forum findet in der Regel jeweils am dritten Dienstag im Monat statt von 18 bis 20 Uhr im Gemeindehaus der Friedenskirche in Peine, Eichendorffstraße 6. Die Teilnehmenden können nach Belieben an einzelnen Veranstaltungen teilnehmen oder auch nicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt ist möglich über Nadja Stehlin unter trialog-peine@web.de per Mail.