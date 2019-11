Musikverein Edemissen gibt ein Radiokonzert

Das Radiokonzert geht nach mehr als sechsmonatiger Probenzeit mit all seinen Musikern im Alter von 6 bis 81 Jahren am Samstag, 9. November, in der Mensa der Mühlenbergschulen in Edemissen live auf Sendung, heißt es in der Pressemitteilung. Beginn ist um 16 Uhr.

Die rund 40 Musiker im Alter von 6 bis 81 Jahren präsentieren ein Programm querbeet durch die regionale Radiolandschaft. Unter der Leitung des musikalischen Programmdirektors Jörg Boddeutsch bieten die Interpreten musikalische Höchstleistungen für jeden Geschmack. Ein besonderer Aufnahmehöhepunkt wird die Darbietung der Nachwuchsmusiker werden, heißt es weiter.

Neben der Liveaufnahme bietet der Musikverein zuvor ab

15 Uhr bereits ein Kuchenbüfett an. Gäste sind willkommen zu der Livesendung und können mit ihrem Applaus zu einer unvergesslichen Aufnahme beitragen, so der Verein, der sich auf die Unterstützung freue.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch willkommen.