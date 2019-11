Fahrerflucht nach Unfall am Peiner Echternplatz

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstag zwischen 14.55 und 15.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen am Echternplatz abgestellten Skoda Octavia beschädigt. An dem Wagen entstand laut Polizei ein Schaden von circa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich zu kümmern.

Die Polizei Peine bittet nun etwaige Zeugen, sich zu melden: (05171) 9990.