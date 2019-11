„Das ist heute so ein typischer ‚Weißt du noch?‘-Tag“ – mit diesen Worten leitete Pastor Norbert Paul seine Predigt zur Jubelkonfirmation in Dungelbeck ein. Und diese Frage tauchte an diesem Festtag sowohl während des Gottesdienstes als auch beim anschließenden Mittagessen und Kaffeetrinken sehr...