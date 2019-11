Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Peine

Zwei Personen sind am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Ottos Hof leicht verletzt worden. Eine 19-jährige Wendeburgerin befuhr nach Polizeiangaben die Straße Am Ottos Hof in Richtung Ostrandstraße. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr sie auf das Auto eines vor ihr fahrenden 67-jährigen Wendeburgers auf. Der 67-Jährige und seine 70-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 100 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder