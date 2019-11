Peiner Tierheim sucht ein Zuhause für Katze Sugar

Die Tricolor-Katze Sugar wurde am 18. September in Peine am Lehmkuhlenweg mit einer Lebendfalle gefangen. Der Tierarzt stelle laut Tierschutzverein fest, dass sie kürzlich tragend gewesen sein muss. Sugar wurde sofort wieder am Fundort ausgesetzt. Der Verein entdeckte dann, dass sie in einem Verschlag sieben Kitten geworfen hatte, die eingesammelt wurden. Sugar wurde mit der Falle ein zweites Mal gefangen, so der Bericht des Tierheims.

Sie hat die Babys liebevoll in einer Pflegestelle großgezogen und sucht nun ein neues Zuhause mit Freigang. Sugar möchte als Einzelkatze leben und sie sollte nicht zu kleinen Kindern vermittelt werden, da sie einen speziellen Charakter hat, heißt es weiter.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: ; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen.