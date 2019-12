Vorerst keine neuen Baugebiete in der Gemeinde Lengede

Das Baugebiet "Oberger Weg" in Klein Lafferde. Für nächstes Jahr kündigte Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener bereits an: „Im Jahr 2020 erschließt die Gemeinde kein weiteres Baugebiet. Lediglich rund 15 Bauplätze in der Ortschaft Klein Lafferde stehen zum Kauf zur Verfügung.“