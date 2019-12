Vechelder Schüler lernen, wie sie sich verteidigen können

Vechelde. Fünftklässler der Realschule Vechelde nahmen jetzt an einem Kurs mit Stefan Cavelmann teil. Der zeigte ihnen Selbstverteidigungstechniken.

Es geht laut und temperamentvoll in der Sporthalle zu: Die Mädchen und Jungen des fünften Jahrgangs der Realschule Vechelde sind voll dabei und haben richtig viel Spaß beim Lernen von einfachen und wirkungsvollen Selbstverteidigungstechniken. Trainer Stefan Cavelmann zeigt ihnen, wie sie sich bei Bedrohung verhalten sollen.

„Die Entwicklung der Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft macht deutlich, dass dieses Problem von allen ernst genommen werden muss“, sagt Cavelmann. Stefan, wie ihn die Fünftklässler nennen dürfen, komme bei den jungen Realschülern gut an, teilt die Schule mit. Charlotte aus der 5b ist begeistert: „Unser Lehrer Stefan ist richtig cool und lustig. Er bringt uns bei, wie wir in einer gefährlichen Situation reagieren müssen.“

„Manchmal ist es echt schwierig, sich beim Streiten richtig zu verhalten“, sagt Lennart. „Wir haben hier gemeinsam geübt, wie man trotz Wut im Bauch Gewalt vermeiden kann.“ Und Nicolas ergänzt: „Wir haben auch gelernt, wie man in der Klasse besser zusammenhält – selbst wenn man gerade Streit untereinander hat.“

Fatimah (Klasse 5b) habe besonders gut gefallen, dass viel über Respekt gesprochen wurde. „Behandle deine Mitmenschen immer so, wie du selbst behandelt werden möchtest“, erklärt ihre Mitschülerin Aline, „das haben wir alle gemeinsam bei diesem Projekt gelernt.“ Das „STOP-Sicherheitstraining“ basiere auf vier Säulen: Selbstbehauptung, Teamfähigkeit, Opferschutz und Persönlichkeitsentwicklung. Felix sagt nach dem Selbstbehauptungstraining: „Dieser Kurs wird mir im Alltag helfen. Ich habe gelernt, wie ich mich wehren kann und, wie ich ganz klar deutlich mache, dass ich etwas nicht möchte.“

„Ich fand die Lebenspyramide sehr gut. Jetzt weiß ich, was man für ein schönes, sicheres Leben braucht“, ergänzt Pia.