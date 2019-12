Gebrauchte Häuser in Vechelde und Wendeburg am teuersten

In allen niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten sind die Preise für gebrauchte Häuser seit 2016 gestiegen – im Durchschnitt um 8,4 Prozent pro Jahr. Mehr als doppelt so viel legten die Eigenheimpreise im Landkreis Celle zu (plus 17 Prozent pro Jahr). Auch in den Landkreisen Peine und...