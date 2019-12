Spender ermöglichen in Peine Weihnachtsfeier für Obdachlose

Am Dienstag fand die Weihnachtsfeier der Ambulanten Wohnungsnotfallhilfe in den Räumen des Gemeindehauses der St.-Jakobi-Kirche in Peine statt. Die Gäste, alles Betreute der Ambulanten Hilfe, freuten sich über die reich gedeckten Tische und die Weihnachtstüten.