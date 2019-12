Advent wie in England mit neun Lesungen und Liedern

Mehr als 100 Besucher fanden sich zum Carol Service in der Sankt-Godehard-Kirche in Rosenthal ein. Neun Lesungen und viele traditionelle Weihnachtslieder in englischer Sprache stimmten die Gäste auf das nahende Fest ein – und das schon zum 29. Mal. Seit mehr als 100 Jahren gibt es in der King’s...